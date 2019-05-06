В Донецке на шахте Засядько продолжают бороться с самовозгоранием

СЕГОДНЯ 12:26 2019-05-06T12:26:33+03:00

Шахта имени Засядько является одной из самых аварийно опасных в Донбассе. Фото: mintek-dnr.ru

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26 апреля на шахте имени Засядько сложилась аварийная ситуация. Поэтому для предупреждения самовозгорания по пласту l1на глубине 1078 метров начались работы по возведению трех гипсовых перемычек и восьми изоляционных. Этим заняты горноспасатели совместно с работниками шахты.

- По состоянию на 06.00 6 мая установлены гипсовые перемычки №1, №2. №3 и №4, остальные семь перемычек находятся в стадии возведения, сообщили сегодня в пресс-центре МЧС ДНР.

Напомним, что шахта имени Засядько является одной из самых аварийно опасных в Донбассе. Работы здесь ведутся на глубине свыше километра. От взрывов метана не раз гибли люди.

А во время войны в Донбассе украинская армия постоянно обстреливала шахту, которая находится в Киевском районе столицы ДНР. Тем самым ставя под угрозу жизни горняков, которые в это время работали на большой глубине.

ИСТОЧНИК KP.RU