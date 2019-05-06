В Луганске начали принимать документы на гражданство РФ

СЕГОДНЯ 11:40 2019-05-06T11:40:51+03:00

Первый в ЛНР пункт находится в управлении миграционной службы

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- С сегодняшнего дня в центральном аппарате управления миграционной службы МВД ЛНР открылся пункт по приему документов граждан, желающих получить российское гражданство, - сообщил замминистра МВД-начальник полиции общественной безопасности Михаил Параскеев.

В пункте работают две очереди.

- Одна очередь работает в консультационном режиме. Граждане, которые еще не имеют необходимых документы, могут получить консультацию, - рассказал Параскеев. - Граждане, у которые уже есть все документы, направляются к специалистам, которые дают им направления на оплату госпошлины, затем уже принимаются документы на оформление гражданства.

Прием заявлений осуществляется по адресу: Луганск, улица Коцюбинского, 2. Дни приема: понедельник, вторник, четверг, пятница, с 9:00 до 16:30, перерыв с 12:00 до 13:00.

А с 7 мая всеми подразделениями миграционной службы территориальных органов внутренних дел МВД ЛНР (всего 17) будут предоставляться консультации по вопросу получения гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке, а также осуществляться предварительная проверка комплектности документов, необходимых для его получения.

Принятые документы будут направляться в УВМ ГУ МВД России по Ростовской области для принятия в установленном порядке решения о приеме в гражданство Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU