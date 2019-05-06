2019-05-06T11:12:39+03:00
Политика

Медведчук знает, как обменять пленных в Донбассе за три-пять дней

Это будет возможно, если Киев согласится на условия ДНР и ЛНР
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Виктор Медведчук напомнил, что второй этап большого обмена пленных сорвал Порошенко. Фото: facebook.com/MEDVEDCHUKVVВиктор Медведчук напомнил, что второй этап большого обмена пленных сорвал Порошенко. Фото: facebook.com/MEDVEDCHUKVV
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- Если у господина Зеленского будет политическая воля для того, чтобы освободить наших ребят в Донецке и Луганске, 62 установленных человека, то он может это сделать за 3 – 5 дней, – сказал в эфире телеканала «112 Украина» глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук. - При этом президент должен дать добро на освобождение всех установленных Донецком и Луганском в Украине, которые разыскивались – 185 человек.

Медведчук также рассказал, что для последнего обмена пленными 27 декабря 2017 года он лично обращался к президенту России Владимиру Путину. Россия, Луганск и Донецк пошли на уступки Украине.

- Я отстоял эти уступки и отстоял интересы Украины в плане того, что мы не отдаем всех, кого разыскивают и хотят получить в Луганске и Донецке. Это касалось тех людей, которые не связаны с действиями в АТО и граждан РФ. Петр Порошенко дал мне гарантии, что следующий этап обмена, который планировался в январе-феврале 2018 года, должен состояться в формате «всех установленных на всех установленных». Впоследствии Порошенко отказался от обмена в таком формате, - отметил Медведчук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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