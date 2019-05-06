2019-05-06T10:18:06+03:00
Политика

Киевские силовики в семь раз усилили обстрелы ДНР

В минувшие сутки под огнем ВСУ оказались окраины Горловки, Минеральное, Ясиноватая, Еленовка, Октябрь, Коминтерново, Саханка
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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По окраинам Горловки стреляли из минометов. Фото: facebook.com/pressjfo.newsПо окраинам Горловки стреляли из минометов. Фото: facebook.com/pressjfo.news
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Сегодня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о том, что за истекшие сутки украинские войска 7 раз нарушили условия Минских соглашений о режиме прекращения огня. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов составило 318 единиц. В то время, как 4 мая количество боеприпасов, выпущенных по территории ДНР, составило 46 единиц.

ВСУ применяли следующие виды вооружения:

Горловское направление: минометы 82 мм – 1 раз (3 мины); стрелковое оружие – 1 раз.

Донецкое направление: БМП/БТР – 1 раз (300 выстрелов); АГС – 1 раз (10 гранат); крупнокалиберное стрелковое оружие – 1 раз; стрелковое оружие – 2 раза.

Мариупольское направление: РПГ/СПГ – 2 раза (5 гранат); крупнокалиберное стрелковое оружие – 3 раза; стрелковое оружие – 2 раза.

В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались: Гольмовский на окраине Горловки, Минеральное, Ясиноватая, Еленовка, Октябрь, Коминтерново, Саханка.

Недалеко от Еленовки результате обстрела со стороны ВСУ пулевое ранение правой ноги получил мужчина 1983 г.р., проживающий в Донецке по улице 50-й Гвардейской Дивизии. Дончанин на личном автомобиле направлялся в сторону КПВВ «Новотроицкое». По возвращении на КПВВ «Еленовка» мужчине была оказана необходимая медицинская помощь, после чего он направился в Донецк.

Также после обстрела из АГС Еленовки в поселке загорелись две хозяйственные постройки по адресу ул. Деповская, 7.

Кроме того, в результате обстрела поселка Гольмовский с применением минометов и стрелкового оружия повреждение кровли получил дом по адресу пер. Школьный, 11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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