2019-05-06T09:09:24+03:00
Политика

В Донбассе от взрыва снаряда погиб 32-летний мужчина

Происшествие случилось в подконтрольной Киеву Великой Новоселке
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Полиция оцепила место происшествия. Фото: police.dn.uaПолиция оцепила место происшествия. Фото: police.dn.ua
Изменить размер текста:

От мин и других боеприпасов продолжают гибнуть мирные жители Донбасса по обе стороны линии разграничения. Последнее такое происшествие случилось в Великой Новоселке. О нем 5 мая сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Донецкой области.

- В Великоновоселковское отделение полиции поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение районной больницы был доставлен 32-летний житель Великой Новоселки с многочисленными ранениями головы, тела и конечностей, - говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство Великоновоселковского отделения полиции. Им удалось установить, что потерпевший нашел снаряд за пределами поселка на берегу реки. И не придумал ничего лучшего, как принести домой боеприпас и начать его разбирать. В итоге взрыва мужчина получил тяжелые ранения. Которые оказались не совместимы с жизнью.

Что характерно – боевые действия рядом с Великой Новоселкой не велись. И непонятно, откуда в этом месте мог оказаться брошенный снаряд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Украинская армия обстреляла в ЛНР Калиново и Калиново-Борщеватое
Погода в Луганске: 6 мая до 25 градусов тепла, местами слабый дождь с грозой
Погода в Донецке: 6 мая будет до 23 градусов тепла, без осадков
Украинские пограничники на Донбассе изъяли продукты на сумму больше 50 тысячи рублей
Замминистра Украины Грымчак пообещал жителям Донбасса вычислить всех, кто получит российское гражданство
Срочное сообщение СЦКК: на КПВВ «Новотроицкое» был подстрелен мирный житель
Команда КВН из ДНР прошла в полуфинал Международной Телевизионной Лиги КВН
Спортсмен из ДНР вошел в тридцатку лучших на чемпионате мира по триатлону в Испании
В ДНР выполнили 16,3% социальных гарантий шахтеров и пенсионеров по обеспечению углем за 2019 год
В Красном Луче госпитализировали мать и двое детей с отравлением угарным газом
Экстренное сообщение НМ ДНР: бойцы Республики обнаружили диверсионно-разведывательную группу ВСУ на Донбассе
МЧС ДНР спасли котенка из вентиляционного канала
Активисты ЛНР раздали пять тысяч георгиевских лент на улицах Луганска
За минувшие сутки киевские силовики восемь раз обстреляли территорию ЛНР
Утром Украина открыла огонь по Минеральному и Трудовским
Глава ДНР открыл республиканский турнир по стрельбе среди военнослужащих с ограниченными физическими возможностями