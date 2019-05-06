В Донбассе от взрыва снаряда погиб 32-летний мужчина

СЕГОДНЯ 09:09 2019-05-06T09:09:24+03:00

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От мин и других боеприпасов продолжают гибнуть мирные жители Донбасса по обе стороны линии разграничения. Последнее такое происшествие случилось в Великой Новоселке. О нем 5 мая сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Донецкой области.

- В Великоновоселковское отделение полиции поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение районной больницы был доставлен 32-летний житель Великой Новоселки с многочисленными ранениями головы, тела и конечностей, - говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство Великоновоселковского отделения полиции. Им удалось установить, что потерпевший нашел снаряд за пределами поселка на берегу реки. И не придумал ничего лучшего, как принести домой боеприпас и начать его разбирать. В итоге взрыва мужчина получил тяжелые ранения. Которые оказались не совместимы с жизнью.

Что характерно – боевые действия рядом с Великой Новоселкой не велись. И непонятно, откуда в этом месте мог оказаться брошенный снаряд.

ИСТОЧНИК KP.RU