Погода в Луганске: 6 мая до 25 градусов тепла, местами слабый дождь с грозой

СЕГОДНЯ 07:37 2019-05-06T07:37:23+03:00

6 мая в Луганске будет по-летнему тепло. Фото: gorod-lugansk.com

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- 6 мая на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами слабый кратковременный дождь, гроза, - сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР. - Ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 6-11, днем 20-25 градусов тепла.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 6-8 градусов выше нуля, днем – 23-25 градусов тепла. В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 9-11 градусов ночью и 22-24 градуса тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 7-9 градусов ночью до 22-24 градусов тепла днем.

ИСТОЧНИК KP.RU