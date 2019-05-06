Погода в Донецке: 6 мая будет до 23 градусов тепла, без осадков

СЕГОДНЯ 07:08 2019-05-06T07:08:34+03:00

Синоптики прогнозируют, что ветер будет дуть в юго-восточном направлении со скоростью до 9 метров в секунду

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В понедельник, 6 мая, на протяжении всего дня в Донецке и Донецкой Народной Республике будет переменная облачность. Осадки не ожидаются.

Утром столбики термометров будут находиться в пределах от +9 до +17. Днем ожидается 21 −23 градуса выше нуля. Вечером синоптики прогнозируют +16.

В течение суток ветер будет дуть преимущественно в юго-восточном направлении со скоростью от 4 до 9 м/с.

Народный прогноз погоды: 6 мая отмечается день памяти великомученика Георгия Победоносца. В народе его называли Егорий Вешний, и связано это было с приходом весны. По народному поверью, Егорий Вешний обладает волшебными ключами, которыми отмыкает весеннюю землю и выпускает росу, отчего начинается бурный рост трав: «Егорий землю отмыкает». В это время прилетают ласточки: «Ласточка прилетела, скоро гром загремит».

ИСТОЧНИК KP.RU