Команда КВН из ДНР прошли в полуфинал Международной Телевизионной Лиги КВН

СЕГОДНЯ 16:53 2019-05-05T16:57:09+03:00

Они стали первыми по сумме набранных баллов среди всех команд из предыдущего этапа

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Команда КВН от общественного движения «Донецкая Республика» под названием «Донецкий кряж» выступила в новом сезоне Телевизионной Лиги Международного Союза КВН в Минске. По итогам набранных баллов команда получила первое место и потому заслуженно проходит в следующий этап соревнования – полуфинал. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика».

— Команда успешно представила Донецкую Народную Республику на 1/4 финала Международной Телевизионной Лиги Международного Союза КВН и заняла 2-е место. По результатам 1/8 финала и 1/4 финала у дончан получилось насобирать достаточную сумму баллов, чтобы в общем зачете пройти в полуфинал, - говорится в сообщении пресс-службы.

В полуфинал в этот день стремились попасть еще шесть сильных команд из Российской Федерации. Но вместо них заслуженное место досталось донецкой команде «Донецкий кряж». Поэтому дончанам некогда расслабляться. Впереди их ждут не менее сильные соперники.

Так же в пресс-службе добавили, что ребят в Минске встретили очень тепло. А по отзывам жюри стало известно, что выступление «Донецкого кряжа» получилось очень душевным. За что они были отмечены специальным призом от одного из организаторов соревнований.

ИСТОЧНИК KP.RU