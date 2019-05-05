2019-05-05T16:03:31+03:00
Спорт

Спортсмен из ДНР вошел в тридцатку лучших на чемпионате мира по триатлону в Испании

Триатлон – это мультиспортивная гонка, состоящая из трех этапов: плавания, велогонки и бега
Екатерина Сорока
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Соревнования проходили с 27 апреля по 5 мая. Фото: минспорт.русСоревнования проходили с 27 апреля по 5 мая. Фото: минспорт.рус
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Виктор Алешин – это первый спортсмен из ДНР, который попал на международные соревнования ITU. В 2019 году они проходили в Испании в городе Понтеведра. На них Алешин вошел в тридцатку спортсменов, которым удалось преодолеть всю трассу триатлона. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

— Виктор Алешин занял 44 место в общем зачете в дисциплине акватлон и 29 место в дисциплине триатлон – длинная дистанция состояла из преодоления трех спортивных дисциплин: плаванье на три километра, велогонки на 113 километров и бег на 30 километров, - говорится в сообщении пресс-службы.

Для Республики эти события являются поводом для гордости. Впервые в истории ДНР кто-то из местных спортсменов, воспитанников Донецкой республиканской школы высшего спортивного мастерства смог добиться результатов на столь масштабных соревнованиях, как ITU.

По заявлению организаторов чемпионата в Понтеведру приехало больше трех тысяч спортсменов из более чем 50 стран. И все они принимали участие в соревнованиях. Всего было только пять дисциплин: акватлон, дуатлон, кросс-триалон, аквабайк и блинный триатлон. Из-за чего конкуренция получилась достаточно серьезная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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