2019-05-05T14:13:22+03:00
Общество

В Красном Луче госпитализировали мать и двое детей с отравлением угарным газом

Мать и дочь получили отправление средней тяжести, а вот сын находится в тяжелом состоянии
Екатерина Сорока
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МЧС рекомендует пользователей печей вовремя проводить профилактические работы, чтобы избежать утечки газа. Фото: krasnogorskriamo.ruМЧС рекомендует пользователей печей вовремя проводить профилактические работы, чтобы избежать утечки газа. Фото: krasnogorskriamo.ru
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За сутки МЧС ЛНР было зафиксировано одно чрезвычайное происшествие. Из города Красный Луч поступило сообщение о том, что в одном из жилых домов из-за неисправности печи произошла утечка газа. это время дома находилось трое человек (мать и двое детей). Все они получили сильное отравление угарным газом и были госпитализированы в ближайшую больницу. Об это сообщают в пресс-службе МЧС ЛНР.

— В Красном Луче от неисправности печи на твердом топливе получили отравление угарным газом: женщина 1984 года рождения и двое ее детей мальчик и девочка 2007 и 2006 года рождения соответственно. Пострадавшие: мальчик в тяжелом, девочка и женщина в состоянии средней степени тяжести, — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас мать с детьми находятся в ближайшей детской больнице Красного Луча, где медицинский персонал пытается стабилизировать состояние пострадавших. В особенности мальчика. Высокая концентрация угарного газа в организме может привести к коматозному состоянию с нарушением сердечной и дыхательной деятельности, пневмонии, инфаркту или отеку легких.

Причина неисправности печи пока неизвестна. Как правило такое происходит из-за отсутствия тяги, задымления дымохода, отсутствия приточного воздуха или трещины в печи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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