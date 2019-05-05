Глава ДНР открыл республиканский турнир по стрельбе среди военнослужащих с ограниченными физическими возможностями

СЕГОДНЯ 09:43 2019-05-05T09:43:04+03:00

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4 мая на базе клуба «Артемида» официально стартовал республиканский турнир по пулевой стрельбе среди защитников Донбасса. В нем участвовало 40 военнослужащих и мирных жителей, которые получили травмы в ходе боевых действий с 2014 по 2019 год. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе администрации Главы Республики.

- Здесь – люди несгибаемой воли. Люди, которые ежедневно доказывают, что человек, идущий к своей цели, не знает никаких преград, и для него нет ничего невозможного. Убежден, что сегодня все – и участники, и зрители – получат большое удовольствие. Пусть победит сильнейший, - сказал Глава ДНР на открытии турнира

Множественные ранения, приведшие к инвалидности, получили как защитники Донбасса так и мирные жители. - Пострадавшие, но не сломленные духом, - так себя называют участники соревнований.

Мирная жительница Республики Наталья получила свое ранение в 2015 году во время обстрела ВСУ, с тех пор она находится в инвалидной коляске. Но, по словам Натальи, она не пала духом, как раз благодаря участию в подобных спортивных мероприятиях, где чувствуется поддержка со стороны людей с похожей жизненной ситуацией.

А для бывших военнослужащих этот турнир оказался особенно важным. Ведь именно так они могут доказать, что инвалидность – это еще не приговор. И дать большой стимул для здоровых людей действовать и вести активный образ жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU