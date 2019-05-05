Первые 78 юнармейцев присягнули на верность ДНР
4 мая возле монумента «Твоим освободителям, Донбасс!» прошла первая присяга среди участников движения «Молодая Гвардия – Юнармия». Торжественную клятву на верность Республике и ее жителей произнесли 78 юнармейцев. За что от Главы ДНР Дениса Пушилина были удостоены официального знамени движения, как символа их нового звания. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Главы Республики.
- Поздравляю вас с этим торжественным днем! У вас сегодня важнейшее событие — вы присягаете на верность Родине и народу Донецкой Народной Республики! Уверен, что этот день останется одним из самых важных моментов вашей жизни. Вы уже не просто юные граждане Донецкой Народной Республики, вы — юнармейцы! Это звание нужно нести с честью, — поделился Глава Республики на вручении.
Также Денис Пушилин напомнил, что уже 9 мая колона юнармейцев пройдет в праздничном марше, посвященном Дню Победы.
- Верю, что вы не посрамите высокое звание юнармейцев и с честью выполните все, что поручит вам Родина! Вы избрали трудный путь, и пройти по нему — дело чести! - добавил Денис Пушилин.
Глава ДНР Денис Пушилин вручил знамя юнармейцам Республики.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»