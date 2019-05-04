Донецк готовится к шествию в "Бессмертном Полку", на Украине же с участниками акции обещают разобраться

СЕГОДНЯ 20:58 2019-05-04T21:02:57+03:00

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В 2018 году торжественное шествие «Бессмертного Полка» объединило свыше 116 000 людей по всей Республике и более 72 000 в Донецке! В этом году ожидается еще больше участников. От крупных городов до малых деревень люди выходят на шествие, чтобы сохранить народную память о том, КТО и КАКУЮ ЦЕНУ заплатил за то, чтобы сохранить жизнь потомкам и вернуть мир.

- Пожалуй, это единственный настоящий повод пройтись по главной улице нашего города плечом к плечу, спеть вместе военные песни и еще раз вспомнить наших дедов и отцов. Бой еще не окончен. А последний бой, как в песне поется, он трудный самый, - говорит Елена Георгиевна, учитель средней школы. - Готовимся вместе с учениками и эта акция вызывает у них живой интерес.

Любой житель Донецкой Народной Республики 9 мая сможет пройти с портретом своего родственника-фронтовика или труженика тыла, узника концлагеря, ребенка войны, воина-интернационалиста, героя войны в Донбассе в колонне «Бессмертного полка». В Донецке колонна будет формироваться возле здания бывшего Минугля в 9:00. Шествие колоны начнется в 10.00.

В Украине же грозятся расправиться с теми, кто посмеет выйти на эту акцию.

- Массовое сожжение противников Евромайдана в Одессе 2 мая 2014 года должно быть примером «общественного сопротивления» враждебным Украине силам, который, при необходимости, будет повторен, - об этом в эфире телеканала «4 канал» заявил лидер украинских националистов Дмитрий Корчинский.

Начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко также дал письменный комментарий по поводу акции «Бессмертный полк» в Киеве, отметив, что символика, запрещённая законом о декоммунизации, будет изыматься, как и в прошлые годы.

- Мы видим, с учётом политического процесса в стране, что у одной части людей есть некоторые надежды, а у другой – некоторые опасения, что полиция, возможно, будет более лояльно относиться к запрещённым символам. Хочу одних предупредить, а других успокоить, что полиция будет выполнять нормы закона о декоммунизации. Есть символы, которые запрещены, и, как и в прошлом, позапрошлом году, полиция будет их изымать, составлять административные протоколы, принимать профилактические меры, – рассказал глава киевских правоохранителей.

Наверное, самым безопасным местом в Украине, где можно будет свободно пройти в "Бессмертном Полку", окажутся наши республики - ДНР и ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU