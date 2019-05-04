2019-05-04T14:51:17+03:00
Общество

Что ждет дончан в День Победы 2019 в Донецке?

9 мая 2019 года традиционно откроется парадом Победы на главной улице Донецка
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Праздничная программа мероприятий в Донецке. Фото: dnr-online.ruПраздничная программа мероприятий в Донецке. Фото: dnr-online.ru
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Донецк готовится к одному из главных праздников - Дню Победы. Идут репетиции парада военной техники, дончане готовят штандарты с фотографиями предков-ветеранов, чтобы принять участие в Бессмертном Полку.

7 мая в филармонии Донецка пройдет концерт "На всю оставшуюся жизнь".

8 мая в 10.00 пройдет традиционный митинг у мемориального комплекса "Саур-Могила".

Сам же День Победы откроется торжественным парадом, который пройдет в 9.00 по улице Артема.

Шествие "Бессмертного Полка" начнется в 10.00. У монумента "Твоим освободителям, Донбасс" в 11.00 состоится торжественный митинг.

По всему Донецку в этот день будет множество концертов и мероприятий.

Завершится же праздник выступлением звезд российской эстрады на сцене парка Щербакова в 19.00.

В 21.30 в честь 74-ой годовщины Дня Победы над Донецком прогремит праздничный салют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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