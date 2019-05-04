Что ждет дончан в День Победы 2019 в Донецке?
Донецк готовится к одному из главных праздников - Дню Победы. Идут репетиции парада военной техники, дончане готовят штандарты с фотографиями предков-ветеранов, чтобы принять участие в Бессмертном Полку.
7 мая в филармонии Донецка пройдет концерт "На всю оставшуюся жизнь".
8 мая в 10.00 пройдет традиционный митинг у мемориального комплекса "Саур-Могила".
Сам же День Победы откроется торжественным парадом, который пройдет в 9.00 по улице Артема.
Шествие "Бессмертного Полка" начнется в 10.00. У монумента "Твоим освободителям, Донбасс" в 11.00 состоится торжественный митинг.
По всему Донецку в этот день будет множество концертов и мероприятий.
Завершится же праздник выступлением звезд российской эстрады на сцене парка Щербакова в 19.00.
В 21.30 в честь 74-ой годовщины Дня Победы над Донецком прогремит праздничный салют.
ИСТОЧНИК KP.RU