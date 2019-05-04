Мистерия "Кармина Бурана" будет представлена в Донбасс Опере этим летом

СЕГОДНЯ 14:20 2019-05-04T14:20:40+03:00

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Донбасс Опера 6 и 7 июля 2019 года представляет еще одну грандиознейшую премьеру – театральную мистерию «Кармина Бурана» Карла Орфа. Она и завершит 87-ой театральный сезон.

Совсем недавно исторической драмой "Лев зимой" об эпохе Средневековья донецкого зрителя побаловал драмтеатр Донецка и вот эстафету у него перехватила Донбасс Опера.

Это также будет увлекательное и познавательное путешествие в европейское Средневековье. «Кармина Бурана» в постановке приглашенного из далекого сибирского города Омска режиссера Александра Лебедева поразит своей неординарностью.

Коллектив театра полностью доверился режиссеру, поскольку прошлая совместная работа (Александр Лебедев работал в Донецком театре оперы и балета главным режиссером) была очень плодотворной и творчески удобной как для артистов, так и для самого режиссера. Результатом этой работы стали оперы «Фальстаф» Дж. Верди, «Турандот» Дж. Пуччини, «Евгений Онегин» П.И. Чайковского; оперетты «Мистер Икс» И. Кальмана, «Веселая вдова» Ф. Легара; музыкальная сказка «Двенадцать месяцев» В. Баскина, которые, за исключением утраченного во время обстрела «Фальстафа», по сей день живут на донецкой сцене и радуют зрителей.

Немного приоткрывая завесу режиссерской тайны, сообщим, что это будет не привычное концертное исполнение, которое уже имело место на донецкой сцене, а зрителю будет представлен полноценный спектакль с потрясающей музыкой, захватывающим и местами до мурашек острым сюжетом, с масштабными декорациями и великолепными костюмами.

До премьеры еще два месяца, а работа кипит по всем направлениям – вокалисты и артисты оркестра учат свои партии, знаменитый номер «О, Фортуна» ежедневно звучит из хорового класса, постановочные цеха изготавливают декорации. Балетный зал тоже не пустует – мистерия создается и здесь.

Особенного комментария заслуживает процесс пошива театральных костюмов к спектаклю по эскизам Натальи Сыздыковой, которых невероятно много, и все они изображают разные слои населения средневекового европейского города. И в этом деле театр также пошел на творческо-производственный эксперимент, пригласив к сотрудничеству известный в Донецке Дом Моды Артема и Алексея Анацких. Огромный объем работы по пошиву костюмов разделен между мастерами театра и донецкими дизайнерами. И веретено Фортуны завертелось! Да как завертелось! Объем ткани и фурнитуры оценить сложно – их горы. Наверное, счет идет на километры. Стежки, шнуровки, люверсы, плащи, головные уборы – это произведения искусства, которые хочется рассматривать и щупать, и снова рассматривать. Большая часть костюмов уже отшита, и артистам не терпится их примерить и превратиться в героев Средневековья.

ИСТОЧНИК KP.RU