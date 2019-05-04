2019-05-04T13:51:25+03:00
Общество

Парад Победы 2019 в Луганске: Колонну техники возглавил танк Т-34

Подготовка к Параду в ЛНР началась 8 апреля
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Сегодня прошла репетиция парада Победы в Луганске. Фото: ЛИЦСегодня прошла репетиция парада Победы в Луганске. Фото: ЛИЦ
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Репетиция парада Победы с участием главы ЛНР Леонида Пасечника прошла сегодня на Театральной площади в центре Луганска.

Командовать парадом, как и в 2018 году, будет командир оперативно-тактического объединения ЛНР гвардии полковник Ян Лещенко. В параде, помимо военнослужащих Народной милиции, также примут участие сотрудники МВД и МЧС ЛНР, курсанты Луганского казачьего кадетского корпуса имени маршала авиации Александра Ефимова.

Возглавил колонну техники танк Т-34 в сопровождении военных мотоциклов времен Великой Отечественной войны. Традиционно по Театральной площади 9 мая проедут танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-80, 152-мм самоходные артиллерийские установки (САУ) "Гвоздика", 152-мм гаубицы 2А65 "Мста-Б", 122-мм гаубицы Д-30, реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" и зенитные ракетные комплексы 9К35 "Стрела-10".

ИСТОЧНИК KP.RU

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