В Донецке определили самого умного школьника

СЕГОДНЯ 11:02 2019-05-04T12:42:49+03:00

Награждение победителей международного интеллектуального конкурса «Самый умный» в Донецке. Фото: Министерство молодежи, спорта и туризма ДНР

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Учащаяся донецкой школы №125 Валерия Муштранова удостоена звания «Самый умный» по итогам финальной игры 3 лиги одноименного Международного интеллектуального конкурса среди учащихся 10-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений Донецкой Народной Республики. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе Министерства молодежи, спорта и туризма.

Валерию наградили статуэткой «Самый умный» и ценным призом. Международный интеллектуальный конкурс "Самый умный" традиционно организовывают Министерство молодежи, спорта и туризма Республики и отдел молодежной политики администрации города Донецка. Конкурс проходит 4 сезон.

Напомним, что 23 апреля 2019 года в ДНР стартовала серия финальных игр 4 сезона Международного интеллектуального конкурса "Самый умный". В нем приняло участие около 3500 тысяч молодых людей.

Первыми за звание самого умного боролись участники 1 Лиги, двенадцать студентов учреждений высшего профессионального образования Донецкой и Луганской Народных Республик, которые набрали наибольшее количество баллов в полуфинале сезона.

По итогам трех туров победителем 1 лиги 4 сезона конкурса «Самый Умный» стал Николаевский Кирилл, студент медицинского факультета №1 Донецкого национального медуниверситета имени Максима Горького. Победитель награжден статуэткой «Самый умный» и ценным призом от Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

26 апреля в Донецке был определен победитель среди студентов учреждений среднего профессионального образования 2 Лиги Международного интеллектуального конкурса «Самый Умный». Почетного звания и статуэтки, а также ценного приза удостоена Екатерина Зуева, студентка Амвросиевского индустриально-экономического колледжа.

- Финалисты - представители интеллектуальной студенческой молодежи из ЛНР и ДНР продемонстрировали не только свой высокий уровень знаний, но и гибкость ума, скорость мышления, тактические решения, - сказали в Министерстве молодежи, спорта и туризма ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU