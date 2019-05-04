2019-05-04T07:46:03+03:00
Общество

Погода в Луганске 4 мая: днем дождь с грозой

Зато температура до 22 градусов тепла
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Тепло и влага - то, что необходимо для цветения. Фото: Евгении КарпачевойТепло и влага - то, что необходимо для цветения. Фото: Евгении Карпачевой
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Температура воздуха в ЛНР 4 мая будет колебаться от плюс 4 градусов ночью до 22 градусов тепла днем, местами пройдет слабый кратковременный дождь с грозой. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

- С 21.00 3 мая до 21.00 4 мая на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами слабый кратковременный дождь, гроза; ночью и утром местами слабый туман; ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 4-9, днем 17-22 градуса тепла, - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 6-8 градусов выше нуля, днем – 20-22 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 7-9 градусов ночью и 19-21 градус тепла днем.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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