Погода в Донецке 4 мая: тепло, днем - дождик

СЕГОДНЯ 07:05 2019-05-04T07:05:25+03:00

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Небольшое похолодание с дождями, посетившее Донецк на прошлой неделе, кажется осталось в прошлом. Тепло уверенно пришло в Донбасс вместе с цветением сирени. Температура воздуха утром +8, +15; Днем +20, +21; Вечером +18, +13; Ночью +10, +7. Давление составит 743 - 747 мм. Ветер юго-западный 2 - 4 м\с. Утром ясно, без осадков. Днем возможен небольшой дождик, который, впрочем, не принесет холода.

4 мая почитается память святого мученика Ианнуария, епископа. В это время надо следить за черемухой: если она рано зацвела - будет теплое лето. Чем раньше она начинает цвести, тем жарче будет лето. С этого дня покрывается цветками лиловая сирень, в садах зацветают нарциссы. Самое время сажать чеснок, чтобы летом уже собрать урожай.

ИСТОЧНИК KP.RU