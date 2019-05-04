Украинские боевики обстреляли Докучаевск: повреждены пять домов
Силовики Киева при обстреле Докучаевска в ночь на 3 мая применили артиллерийские орудия калибра 152 мм. Об этом заявили в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР.
- В ночь со второго на третье мая вооруженные формирования Украины обстреляли город Докучаевск с использованием орудий калибра 152 мм, — заявили в УНМ.
Ранее сообщалось, что украинские силовики нанесли удар по Докучаевску примерно в 02:47 в ночь на 3 мая. В результате были повреждены пять жилых домов, гараж и коммуникации.
Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении командира 35-й бригады морской пехоты ВСУ Николая Паласа, причастного к обстрелу города. Дело квалифицировано по статье «террористический акт».
Кроме того, три населенных пункта Донецкой Народной Республики подверглись минометным обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины сегодня утром. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- С 05:45 до 09:02 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины со стороны населенных пунктов Николаевка, Опытное и Авдеевка по Докучаевку, селам Веселое и Спартак, – говорится в сообщении.
В представительстве добавили, что всего было выпущено 23 мины калибром 120 и 82 миллиметров. Данные о жертвах и повреждениях уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU