За неделю 150 человек обратились за медицинской помощью из-за бесчинств украинских силовиков на КПП в Станице Луганской

СЕГОДНЯ 21:41 2019-05-03T21:41:54+03:00

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Начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил о продолжающихся бесчинствах украиснких силовиков на контрольно-пропускном пункте в Станице Луганской. Из-за созданых ими невыносимых условий за медицинской помощью из-за резкого уходшения самочувствия в очередях обратились 150 мирных жителей.

- Помимо ежедневных провокационных обстрелов, украинские силовики продолжают проявлять свое бесчеловечное отношение к мирным жителям Донбасса, - говорит Осадчий. - Особенно свою ненависть к собственному народу боевики ВСУ проявляют на пунктах пропуска между Украиной и Народными Республиками.

Начальник пресс-службы НМ ЛНР привел данные из отчета миссии ОБСЕ, в котором говорится, что на КПВВ "Станица Луганская" за медицинской помощью обратились более 150 мирных жителей, 30 из них потеряли сознание.

- А 25 апреля, не выдержав затяжного досмотра украинских силовиков на том же КПВВ так и не смог перейти на территорию ЛНР гражданин Украины, он скончался от сердечного приступа. Этот факт был задокументирован в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за 26 апреля, - сообщает представитель оборонного ведомства. - Мы еще раз обращаемся к международным организациям с просьбой оказать давление на киевскую власть, так как подобные действия руководства Украины всё чаще и чаще приводят к гибели мирных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU