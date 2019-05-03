2019-05-03T20:47:40+03:00
Политика

Как строилась Республика, расскажет новая выставка в краеведческом музее Донецка

К 5-летию создания ДНР открылась экспозиция из 300 предметов, открывающих историю Республики
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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За эти пять лет в Республике многое изменилось. Фото: пресс-служба ДРКМЗа эти пять лет в Республике многое изменилось. Фото: пресс-служба ДРКМ
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Сегодня в Донецком республиканском краеведческом музее, торжественно открылась выставка «Мы строим Республику», посвящённая 5-летней годовщине создания Донецкой Народной Республики.

Здесь собраны материалы, отражающие ключевые вехи создания, становления и развития ДНР. Так, здесь можно увидеть фотографии, документы, награды, образцы обмундирования сотрудников Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР, учащихся военного училища и кадетского корпуса; фотографии и документы, рассказывающие о работе Министерства связи ДНР; предприятий строительства и жилищно-коммунального хозяйства; образцы продукции предприятий тяжёлой, лёгкой, пищевой промышленности. Большой раздел выставки посвящен здравоохранению и образованию, значимым культурным событиям и достижениям, спортивным победам, деятельности общественных организаций, а также отдельным выдающимся людям, внесшим значительный вклад в развитие Донецкой Народной Республики.

Отдельная витрина посвящена первому Главе ДНР Александру Захарченко – здесь собраны его фотографии и документы, в том числе относящиеся к периоду его учёбы в Донецком техникуме промышленной автоматики. В соседних витринах представлены экспонаты, связанные с погибшими защитниками Республики – Михаилом Толстых, Арсеном Павловым, Всеволодом Петровским. Всего в экспозицию вошло около 300 предметов.

- Когда мы собирали эти экспонаты, мы обращались в различные организации и министерства. Ни один человек, ни одна организация нам не отказала, никто не остался равнодушным. Это говорит о том, что жители Донбасса любят и знают свою историю, почитают своих героев. Все экспонаты, собранные в этом зале, говорят о том, что все наши отрасли, все сферы деятельности развиваются, идут в ногу со временем, и у нашей Донецкой Народной Республики большое будущее, – открывая мероприятие, сказала генеральный директор ДРКМ Марина Максимчук.

Работа выставки «Мы строим Республику» продлится минимум месяц. Приглашаем дончан и гостей города посетить наш музей!

ИСТОЧНИК KP.RU

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