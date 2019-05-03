Луганские полицейские реконструировали штурм Рейхстага

СЕГОДНЯ 20:42 2019-05-03T20:42:33+03:00

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Сотрудники СМВД ЛНР, в канун 74-й годовщины Победы на немецко-фашистскими захватчиками, воссоздали штурм Рейхстага в Берлине 1945 года и события на "Майдане" в Киеве 2014 года. Об этом сообщает ЛИЦ.

- Здание Института культуры и искусств Луганского национального университета имени Тараса Шевченко было задекорировано под Рейхстаг, рядом установлен макет немецкого танка. Началось действо с появления на площади служебных собак, которых советские войска использовали для подрыва танков. Поскольку танковый пулемет располагался высоко над землей, он не мог эффективно применяться против четвероногих бойцов. На собаках закреплялось взрывное устройство с детонатором, который приводился в действие штырем, задевавшем за дно танка, - говорится в сообщении. - Кульминацией действа стало воссоздание водружения штурмового флага 150-й ордена Кутузова Второй степени Идрицкой стрелковой дивизии на крыше здания рейхстага военнослужащими Красной Армии Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария.

Зрителям понравилось историческое представление. Его они смотрели с удовольствием.

- Все было очень зрелищно, мы не могли оторваться от того, что происходило на площади. Наблюдать за реконструкцией само по себе интересно, но когда показываются настолько значимые события как штурм Рейхстага, то просто дух захватывает. Мы благодарны советским воинам, защитившим Родину в Великую Отечественную войну, мы гордимся нашими славными предками, - рассказала ЛИЦ одна из зрительниц.

ИСТОЧНИК KP.RU