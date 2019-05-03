ВСУ перебросили в Донбасс 138 единиц военной техники

СЕГОДНЯ 20:29 2019-05-03T20:29:10+03:00

Это вооружение в местах хранения недосчитались наблюдатели ОБСЕ

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На прошлой неделе наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ недосчитались 138 единиц техники ВСУ в местах отвода и хранения. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, ссылаясь на отчет международной организации.

По словам Осадчего, это нарушение размещения техники.

- В нарушение порядка размещения техники, за пределами участков отвода наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали десять 122-миллиметровых самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» неподалеку от населенного пункта Новоайдар, - говорится в сообщении.

Кроме этого наблюдатели миссии ОБСЕ недосчитались в местах отвода и хранения еще 128 единиц военной техники украиснкой армии.

- В ходе мониторинга установленных мест хранения отведенного тяжелого вооружения ВСУ наблюдатели ОБСЕ не досчитались: 30 единиц РСЗО (БМ 21 «Град»); 26 122-миллиметровых самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика»; 15 единиц 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30; восемь единиц 152-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-20; 10 единиц 152-миллиметровых гаубиц «Гиацинт-Б»; 11 единиц 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Акация»; 28 единиц танков Т-72,- рассказал начальник пресс-службы НМ ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU