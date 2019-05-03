В ЛНР пропала связь мобильного оператора "Водафон"

СЕГОДНЯ 20:16 2019-05-03T20:16:52+03:00

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Сразу в нескольких городах Луганской Народной Республики пропала связь украинского мобильного оператора "Водафон". Нет палочек сети в Брянке, Стаханове, Первомайске, Кировске. Об этом сообщили в министерстве связи ЛНР.

- В связи с повреждением оптоволоконной линии связи в районе Брянки отсутствует связь украинского оператора мобильной связи Vodafone Украина в следующих населенных пунктах: Брянка, Стаханов, Первомайск, Кировск, а также близлежащих населенных пунктах, — говорится в сообщении.

Пока что о сроках восстановления не сообщается. Стоит отметить, что в Донецкой Народной Республике связь мобильных операторов недоступна на протяжении почти двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU