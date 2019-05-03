2019-05-03T20:16:52+03:00
Политика

В ЛНР пропала связь мобильного оператора "Водафон"

В министерстве связи Республики сообщили, что произошла авария
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: threatpost.comФото: threatpost.com
Изменить размер текста:

Сразу в нескольких городах Луганской Народной Республики пропала связь украинского мобильного оператора "Водафон". Нет палочек сети в Брянке, Стаханове, Первомайске, Кировске. Об этом сообщили в министерстве связи ЛНР.

- В связи с повреждением оптоволоконной линии связи в районе Брянки отсутствует связь украинского оператора мобильной связи Vodafone Украина в следующих населенных пунктах: Брянка, Стаханов, Первомайск, Кировск, а также близлежащих населенных пунктах, — говорится в сообщении.

Пока что о сроках восстановления не сообщается. Стоит отметить, что в Донецкой Народной Республике связь мобильных операторов недоступна на протяжении почти двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За неделю 150 человек обратились за медицинской помощью из-за бесчинств украинских силовиков на КПП в Станице Луганской
Как строилась Республика, расскажет новая выставка в краеведческом музее Донецка
Луганские полицейские реконструировали штурм Рейхстага
ВСУ перебросили в Донбасс 138 единиц военной техники
В ЛНР стартовал прием документов для участия в литературном конкурсе ко Дню Победы с призовым фондом почти два миллиона рублей
Украинские боевики убили мирного жителя в ЛНР, но не дают вдове забрать тело
Украинские боевики обстреляли поселок Минеральное к северу от Донецка
ВСУ продолжают беспорядочно минировать территории вблизи линии соприкосновения в Донбассе
9 мая 2019 в Донецке: в «Бессмертном полку» пройдут российские актеры Виктория Тарасова и Алексей Огурцов
Командующий Наев вручает бойцам ВСУ государственные награды за сбитые беспилотники ОБСЕ в Донбассе
16 мая в Донецке состоится мировая премьера музыки Эдуарда Артемьева к фильму «Сибирский цирюльник»
В День Республики в Донецке пройдет праздничное шествие и чествование семейных пар с пятилетним юбилеем совместной жизни
9 мая 2019 в Донецке: в Параде Победы будет задействовано больше 60 единиц военной техники
Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовные дела против двух комбригов ВСУ
СЦКК ДНР: 3 мая из-за обстрелов ВСУ жители Докучаевска остались без электричества и газоснабжения
Дончане очнулись: Паспорт РФ хотят получить 90% жителей Республики
Производитель мороженого в ДНР «Винтерпром» планирует выйти на Евразийский рынок
За прошедший год украинская армия потеряла больше тысячи бойцов в Донбассе
9 мая 2019 в ДНР: На Саур-Могилу в канун Дня Победы приедет молодежь со всех уголков Республики
Сколько стоит сделать нотариально заверенную копию документа в ДНР
Погода в Луганске 3 мая: ночью и утром ожидается туман
Наталья Никонорова: Киев не ищет виновных в одесской трагедии