2019-05-03T19:48:53+03:00
Звезды

В ЛНР стартовал прием документов для участия в литературном конкурсе ко Дню Победы с призовым фондом почти два миллиона рублей

Прием заявок для участия в конкурсе продлится до 16 мая
Екатерина Сорока
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Награждение и вручение денег пройдет 24 мая. Фото: miaistok.suНаграждение и вручение денег пройдет 24 мая. Фото: miaistok.su
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Третьего мая в ЛНР стартовал первый этап литературного конкурса ко Дню Победы. С этого дня поэты и прозаики могут подать свои документы для участия в соревновании за денежный приз в размере 68 500 рублей. Главное для писателей на данный момент это в правильной форме и вовремя отправить заявку до 16 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов ЛНР.

- Конкурс проводится с целью привлечения жителей к изучению истории Луганского края, сохранению памяти о проявленном героизме в годы Великой Отечественной войны, а также воспитания патриотизма, нравственной и политической культуры, формирования гражданско-патриотической позиции, развития творческой инициативы и формирования интереса к поэзии, - говорится в заявлении пресс-службы.

Общий призовой фонд конкурса составляет 1 918 000 рублей. Он будет разделен между победителями конкурса в одной из 14 номинаций. Все они посвящены теме Великой Отечественной войны. Таким образом, призеры получают денежный приз в виде 68.5 тысяч рублей уже с вычетом подоходного налога.

Главные требования к произведению для участия в конкурсе: оно может быть написано в одном из трех литературных направлениях (очерк, эссе или поэзия) на русском или на украинском языке. Но оцениваться они будут в одной номинации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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