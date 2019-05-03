В День Республики в Донецке пройдет праздничное шествие и чествование семейных пар с пятилетним юбилеем совместной жизни

СЕГОДНЯ 15:43 2019-05-03T17:47:53+03:00

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11 мая традиционное праздничное шествие по центральной улице Донецка начнется в 17.00. Через 15 минут на площади Ленина состоится шлефмоб «5 лет ДНР. Все только начинается!».

В 17.30 начнется праздничный концерт с участием звезд российской эстрады.

- Одновременно День Республики будет отмечаться и в парке Щербакова. Там на больших экранах покажут торжественные мероприятия с площади Ленина, - рассказали организаторы.

На главной сцене парка будут чествовать десять семейных пар с пятилетним юбилеем совместной жизни. На площади перед сценой разместят уникальный арт-объект. В шаре-инсталляции с достопримечательностями Донецка все желающие смогут сфотографироваться.

ИСТОЧНИК KP.RU