В День Республики в Донецке пройдет праздничное шествие и чествование семейных пар с пятилетним юбилеем совместной жизни
11 мая традиционное праздничное шествие по центральной улице Донецка начнется в 17.00. Через 15 минут на площади Ленина состоится шлефмоб «5 лет ДНР. Все только начинается!».
В 17.30 начнется праздничный концерт с участием звезд российской эстрады.
- Одновременно День Республики будет отмечаться и в парке Щербакова. Там на больших экранах покажут торжественные мероприятия с площади Ленина, - рассказали организаторы.
На главной сцене парка будут чествовать десять семейных пар с пятилетним юбилеем совместной жизни. На площади перед сценой разместят уникальный арт-объект. В шаре-инсталляции с достопримечательностями Донецка все желающие смогут сфотографироваться.
ИСТОЧНИК KP.RU