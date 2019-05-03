2019-05-03T14:50:24+03:00
Политика

Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовные дела против двух комбригов ВСУ

Ими оказались командиры Гараз и Курач
Екатерина Сорока
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Разрушения в Горловке и поселке Сосновское – это лишь часть преступлений командиров. Фото: vsednr.ruРазрушения в Горловке и поселке Сосновское – это лишь часть преступлений командиров. Фото: vsednr.ru
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Против двух командиров ВСУ были возбуждены уголовные дела в Генеральной прокуратуре ДНР. Ими оказались командиры 30-й отдельной механизированной бригады и 79-1 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Их обвиняют по статье об организации террористических актов. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ДНР.

- По приказам обвиняемых 26 и 29 апреля 2019 года, а также второго мая того же года военнослужащие ВСУ произвели артиллерийские обстрелы Калининского и Никитовского районов города Горловки и села Сосновское Новоазовского района. В результате обстрелов было повреждено 2 домостроения в Горловке и 1 хозяйственная постройка в поселке Сосновское, - говорится в сообщении.

За совершение взрыва, поджога и других действий, которые угрожают безопасности мирного населения, обвиняемым обычно присуждается от 8 до 15 лет лишения свободы. Однако случай командиров гораздо сложнее.

Гараз и Курач не единожды организовывали небезопасные мероприятия по сговору с целыми бригадами военнослужащих, в результате которых гибли мирные жители, а также был нанесен значительный ущерб инфраструктуре городов и населенных пунктов. Поэтому их срок лишения свободы увеличивается в два раза. Теперь им могут назначить тюремное заключение от 10 до 20 лет с дальнейшим ограничением передвижения на один или два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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