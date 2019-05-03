СЦКК ДНР: 3 мая из-за обстрелов ВСУ жители Докучаевска остались без электричества и газоснабжения

СЕГОДНЯ 13:09 2019-05-03T14:51:38+03:00

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С трех часов ночи украинская сторона продолжает активно нарушать мирные договоренности. Всего СЦКК было зафиксировано девять нарушений. Обстрелы проводились по районам и городам Республики, а именно: село Минеральное, Донецк (Вольво-Центр и села вблизи шахты Трудовская) и Докучаевск. Больше всего повреждений установлено в Докучаевске. Об этом сегодня сообщили представители ДНР в СЦКК.

- ВСУ было выпущено 26 мин калибром 120 миллиметров. В результате обстрела повреждены трансформатор и газовая труба по улице Леси Украинки, около 500 абонентов осталось без электроэнергии и около 300 без газоснабжения, - говорится в сообщении.

Более подробная информация о повреждениях инфраструктуры в этих районах уточняется. Представители ДНР в Совместном центре контроля и координации уже выехали на места происшествий и фиксируют все обстрелы, которые произошли на сегодняшний день.

ИСТОЧНИК KP.RU