Производитель мороженого в ДНР «Винтерпром» планирует выйти на Евразийский рынок

СЕГОДНЯ 10:38 2019-05-03T10:38:49+03:00

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2 мая Глава ДНР Денис Пушилин с министром доходов и сборов Евгением Лавреновым посетили предприятие «Винтерпром», которое специализируется на выпуске мороженного в Республике. После проверки стало известно, что «Винтерпром» не просто гоотовится к новому жаркому сезону, а еще рассматривает возможность перейти на техрегламенты Евразийского экономического рынка. Это значит, что мороженое местного производства будет поставляться на внешние рынки соседних стран и Европы. Об этом сообщил министр доходов и сборов Евгений Лавренов.

- Продукция «Винтера» (предыдущее название «Винтерпрома») всегда славилась высоким качеством. Ее любят и в Донецкой Народной Республике, и за ее пределами. То, что мы смогли вновь запустить производственные процессы, вселяет оптимизм. Впереди лето, наши граждане получат вкусное мороженое, работники предприятия – рабочие места, а государственный бюджет – налоговые поступления, - добавил Глава ДНР после осмотра предприятия.

Сейчас «Винтерпром» выпускает около сорока сортов мороженого. Однако останавливаться на этом предприятие не собирается. В первую очередь перед ним стоит цель достигнуть полного производственного цикла. После чего появится возможность расширить ассортимент и открыть дополнительные цеха. Они будут специализироваться на производстве таких полуфабрикатов, как чебуреки, котлеты, пельмени и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU