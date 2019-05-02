9 мая 2019 в Донецке: в парке Щербакова споют звезды российской эстрады
9 мая 2019 года в Донецке в парке Щербакова состоится праздничная программа «Подвигу жить в веках»
В парке Щербакова будут разнообразные фотозоныФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Изменить размер текста:
9 мая 2019 года в парке Щербакова состоится праздничная программа «Подвигу жить в веках». Начало - в 13:00. Об этом «Комсомолке» сообщили в администрации города Донецка.
- В 16.00 на главной сцене, украшенной георгиевской лентой, начнется трехчасовой гала-концерт финалистов фестиваля искусств «И помнит мир спасенный». Затем будет концерт звезд российской эстрады. А в 21:30 небо озарит грандиозный салют, - сообщили в администрации.
Полевую кухню в парке Щербакова установят у входа со стороны улицы Университетской напротив Ангела мира. Всех желающих на фронтовой поляночке угостят настоящей солдатской кашей.
ИСТОЧНИК KP.RU