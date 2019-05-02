2019-05-02T14:16:54+03:00
Общество

9 мая 2019 в Донецке: в парке Щербакова споют звезды российской эстрады

9 мая 2019 года в Донецке в парке Щербакова состоится праздничная программа «Подвигу жить в веках»
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В парке Щербакова будут разнообразные фотозоныВ парке Щербакова будут разнообразные фотозоныФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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9 мая 2019 года в парке Щербакова состоится праздничная программа «Подвигу жить в веках». Начало - в 13:00. Об этом «Комсомолке» сообщили в администрации города Донецка.

- В 16.00 на главной сцене, украшенной георгиевской лентой, начнется трехчасовой гала-концерт финалистов фестиваля искусств «И помнит мир спасенный». Затем будет концерт звезд российской эстрады. А в 21:30 небо озарит грандиозный салют, - сообщили в администрации.

Полевую кухню в парке Щербакова установят у входа со стороны улицы Университетской напротив Ангела мира. Всех желающих на фронтовой поляночке угостят настоящей солдатской кашей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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