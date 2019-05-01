Как жители Донецка могут подтвердить на Украине республиканский трудовой стаж

СЕГОДНЯ 20:46 2019-05-01T20:46:46+03:00

В Пенсионном фонде не учитывают спорный период стажа при назначении или перерасчете пенсии, поэтому надо идти в суд. Фото: ugorod.kr.ua

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В пресс-службе представительства Норвежского совета по делам беженцев в Украине (NRC) рассказали, как украинские власти решают проблему подтверждения трудового стажа за период трудоустройства на территориях ДНР и ЛНР. 30 января 2019 года Кабинет министров Украины принял постановление № 109, которым внесены изменения в «Порядок подтверждения имеющегося трудового стажа для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней», утвержденный постановлением КМУ от 12 августа 1993 года № 637.

- Обычно в управлениях Пенсионного фонда не учитывают спорный период трудового стажа при назначении или перерасчете пенсии. В таком случае, при наличии подтверждающих документов, пенсионер может подтвердить свой трудовой стаж в судебном порядке. Конечно, такая процедура требует дополнительных усилий и средств, – разъясняют правозащитники.

Поэтому правительство Украины внесло в Порядок подтверждения трудового стажа новое положение. Записи в трудовой книжке о периоде работы на предприятиях, в учреждениях, организациях или их правопреемниках, расположенных в неподконтрольном Донбассе, будут учитываться в трудовой стаж. Однако, это будет осуществляться в соответствии со специальным порядком, определенным Пенсионным фондом Украины по согласованию с Министерством социальной политики Украины. - На данный момент указанный порядок не разработан, - уточнили в NRC.

Не стоит надеяться, что в Кабмине будут поспешить с принятием спецпорядка. Поэтому дончанам и луганчанам пока остается лишь один путь – судебный.

ИСТОЧНИК KP.RU