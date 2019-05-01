Двое убитых и двое раненых: на Луганщине ВСУ понесли небоевые потери всего за одну ночь

СЕГОДНЯ 17:49 2019-05-01T17:49:47+03:00

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В ночь с 30 апреля на 1 мая было зафиксировано четыре небоевые потери со стороны украинских вооруженных сил. Они произошли в населенных пунктах Лоскутовка и Желобок. Все они связаны с недостаточным уровнем инструктажа бойцов руководством бригад. Об этом сегодня заявил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Причинами данного происшествия является полное отсутствие контроля за подчиненными со стороны командования бригады, а также наплевательское отношение руководства к проведению инструктажей по мерам техники безопасности при обращении с оружием и боеприпасами, - говорится в заявлении офицера.

Первое происшествие произошло ночью в селе Локутовка в месте расположения 54-й механизированной бригады. Находясь на своей позиции, боец Азза неосторожно обращался с гранатой. Вследствие чего она взорвалась и забрала жизнь военнослужащего.

В эту же ночь диверсионная разведывательная группа 8-й спецбригады пыталась выйти из зоны ответственности 10-й горно-штурмовой бригады у села Желобок. Группа наткнулась на заминированное поле. По неосторожности один из бойцов подорвался на мине и погиб, еще двое получили тяжелые ранения.

- Эти небоевые потери командиры бригад Майстренко и Зубанич традиционно подали в вышестоящий штаб как боевые, полученные, якобы, в результате обстрелов со стороны НМ ЛНР, - добавил Иван Филипоненко.

ИСТОЧНИК KP.RU