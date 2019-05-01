2019-05-01T14:09:18+03:00
Политика

Денис Пушилин поздравил жителей ДНР с праздником весны и труда

Глава Республики пожелал дончанам счастья, добра, мира и благополучия
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Фото: denis-pushilin.ruГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Фото: denis-pushilin.ru
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- Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с Первомаем – праздником настоящих тружеников, которыми славится наш край! – говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Главы ДНР.

Сегодня мы развиваемся, открываем новые лавы, восстанавливаем предприятия, развиваем инфраструктуру. Все это благодаря трудолюбию, патриотизму и солидарности наших граждан в стремлении к благополучному, свободному и процветающему будущему.

Вашими успехами и стараниями крепнет трудовая слава Республики, вашим чувством солидарности создается удивительная атмосфера созидания, тепла и взаимопомощи.

С Праздником весны и труда, дорогие земляки! Счастья, добра, мира и благополучия вам и вашим семьям!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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