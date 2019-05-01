Денис Пушилин поздравил жителей ДНР с праздником весны и труда
- Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с Первомаем – праздником настоящих тружеников, которыми славится наш край! – говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Главы ДНР.
Сегодня мы развиваемся, открываем новые лавы, восстанавливаем предприятия, развиваем инфраструктуру. Все это благодаря трудолюбию, патриотизму и солидарности наших граждан в стремлении к благополучному, свободному и процветающему будущему.
Вашими успехами и стараниями крепнет трудовая слава Республики, вашим чувством солидарности создается удивительная атмосфера созидания, тепла и взаимопомощи.
С Праздником весны и труда, дорогие земляки! Счастья, добра, мира и благополучия вам и вашим семьям!
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ИСТОЧНИК KP.RU