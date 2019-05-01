1 мая на дорогах Донецка появились ретро-трамваи

СЕГОДНЯ 12:29 2019-05-01T12:29:26+03:00

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В день празднования Дня труда и весны администрация Донецка решила сделать подарок жителям города и на один день пустила по маршруту №1 ретро трамваи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Трамваи являются собственностью «Донэлектроавтотранс». В честь празднования 1 мая коммунальное предприятие выделило два вагона из своей коллекции. Они будут проходить путь от ДМЗ и до железнодорожного вокзала Донецка. Для этого было составлено специальное расписание.

- Первым по рельсам города Донецка пройдет трамвай ретро-2. Он начинает свой путь в 9.05 часов утра от площади Дзержинского возле ДМЗ. И заканчивает в три часа дня. Через час после выезда второго вагона заступает ретро-1. Его расписание соответственно начинается с 9.50 утра также от площади Дзержинского и заканчивается в 15.43 возле железнодорожного вокзала, - сказано в сообщении пресс-службы администрации города.

В случае, если кому-то не удалось проехать по первому маршруту в Донецке в этот праздничный день, то сделать это можно будет на 9 мая в День Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU