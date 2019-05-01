2019-05-01T12:29:26+03:00
Общество

1 мая на дорогах Донецка появились ретро-трамваи

Они будут проходить по маршруту №1 «ДМЗ – Железнодорожный вокзал»
Екатерина Сорока
Поделиться:
Первый донецкий трамвай был открыт 15 июня 1928 года. Фото: gorod-donetsk.comПервый донецкий трамвай был открыт 15 июня 1928 года. Фото: gorod-donetsk.com
Изменить размер текста:

В день празднования Дня труда и весны администрация Донецка решила сделать подарок жителям города и на один день пустила по маршруту №1 ретро трамваи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Трамваи являются собственностью «Донэлектроавтотранс». В честь празднования 1 мая коммунальное предприятие выделило два вагона из своей коллекции. Они будут проходить путь от ДМЗ и до железнодорожного вокзала Донецка. Для этого было составлено специальное расписание.

- Первым по рельсам города Донецка пройдет трамвай ретро-2. Он начинает свой путь в 9.05 часов утра от площади Дзержинского возле ДМЗ. И заканчивает в три часа дня. Через час после выезда второго вагона заступает ретро-1. Его расписание соответственно начинается с 9.50 утра также от площади Дзержинского и заканчивается в 15.43 возле железнодорожного вокзала, - сказано в сообщении пресс-службы администрации города.

В случае, если кому-то не удалось проехать по первому маршруту в Донецке в этот праздничный день, то сделать это можно будет на 9 мая в День Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За соблюдением порядка во время празднования Первомая в ДНР будут следить больше 220 сотрудников правоохранительных органов Республики
Срочное сообщение СЦКК: на Первомай украинская армия устроила массированный обстрел Донецка
В Донецке впервые прошел фестиваль КВН «Весенний максимум» с призовым фондом 50 тысяч рублей
ВСУ обстреляли два беспилотника ОБСЕ во время мониторинга линии соприкосновения в Донбассе
В Донецке из-за грозы с градом без света остались жители пяти районов
Звонки для жителей Донбасса на Украину могут стать дорогим удовольствием
Военнослужащий ВСУ: Наше командование ворует имущество и списывает все на потери во время боевых действий в Донбассе
В Донецке тысячу народных дружинников тренировал чемпион мира по кикбоксингу
Погода в Луганске: 1 мая будет до 20 градусов тепла, временами дождь
Погода в Донецке: 1 мая будет облачно, а вечером возможна гроза