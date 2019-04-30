В Антраците обезвредили пять боеприпасов
В министерстве внутренних дел Луганской Народной Республики сообщили, что за прошедшие выходные полицейские в ЛНР, благодаря сообщениям от мирных жителей, обнаружили и изъяли пять снарядов.
- Правоохранители в Антраците 27 апреля получили сообщение от гражданина 1970 года рождения о том, что в трёх километрах от посёлка Есауловка при проведении весенне-полевых работ мужчина нашёл снаряды. Следственно-оперативная группа изъяла четыре снаряда, - говорится в сообщении.
После, 29 апреля, в дежурную часть Стахановского отделения МВД ЛНР гражданин 1968 года рождения сообщил, что в районе кладбища в Стаханове находится боеприпас. Полицейские приехали на указанное место и изъяли снаряд.
- В результате происшествий пострадавших нет, – добавили в правоохранительном ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU