За год войны ВСУ потеряли тысячи солдат
Немало в украинской армии и небоевых потерь
Фото: facebook.com/armeface
Изменить размер текста:
Офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что за год войны в Донбассе украиснкая армия потеряла тысячи солдат.
- Около 600 киевских силовиков погибли, тысячи получили ранения за год проведения так называемой «операции объединенных сил» («ООС») в Донбассе, - отметил он.
Филипоненко подчеркнул, что сегодня исполняется ровно год как «АТО» была переформирована в «ООС», и год как «операцию» возглавляет генерал-лейтенант Сергей Наев.
- Из числа потерь около 70%, 1 120, - небоевые потери, - добавил представитель оборонного ведомства Республики.
ИСТОЧНИК KP.RU