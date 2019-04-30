2019-04-30T18:19:27+03:00
Политика

За год войны ВСУ потеряли тысячи солдат

Немало в украинской армии и небоевых потерь
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: facebook.com/armefaceФото: facebook.com/armeface
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Офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что за год войны в Донбассе украиснкая армия потеряла тысячи солдат.

- Около 600 киевских силовиков погибли, тысячи получили ранения за год проведения так называемой «операции объединенных сил» («ООС») в Донбассе, - отметил он.

Филипоненко подчеркнул, что сегодня исполняется ровно год как «АТО» была переформирована в «ООС», и год как «операцию» возглавляет генерал-лейтенант Сергей Наев.

- Из числа потерь около 70%, 1 120, - небоевые потери, - добавил представитель оборонного ведомства Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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