Пловцы из ДНР завоевали семь медалей на соревнованиях в России

СЕГОДНЯ 10:55 2019-04-30T10:55:12+03:00

Об этом сообщили в министерстве спорта Республики

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Соревнования «Акватория Юности» проходили с 26 по 27 апреля в Калуге. За награды состязались 150 спортсменов из России и республик Донбасса. ДНР представляли три спортсмена. Об этом рассказали в министерстве молодежи спорта и туризма Донецкой Народной Республики.

- В младшей возрастной группе - Богдана Короткая стала чемпионкой на дистанциях 50 и 100 метров на спине, а также на дистанции 100 метров баттерфляй, - рассказали в спортивном ведомстве ДНР.

В старшей возрастной группе Нина Скворцова стала чемпионкой на дистанции 200 метров комплексное плавание, а также серебряным призёром на дистанциях 50 и 100 метров брасс.

- А Анастасия Денисенко стала чемпионкой на дистанциях 50 метров на спине и 100 метров комплексное плавание, а также серебряным призёром на дистанции 50 метров баттерфляй,- добавили в министерстве.

ИСТОЧНИК KP.RU