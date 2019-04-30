Пловцы из ДНР завоевали семь медалей на соревнованиях в России
Соревнования «Акватория Юности» проходили с 26 по 27 апреля в Калуге. За награды состязались 150 спортсменов из России и республик Донбасса. ДНР представляли три спортсмена. Об этом рассказали в министерстве молодежи спорта и туризма Донецкой Народной Республики.
- В младшей возрастной группе - Богдана Короткая стала чемпионкой на дистанциях 50 и 100 метров на спине, а также на дистанции 100 метров баттерфляй, - рассказали в спортивном ведомстве ДНР.
В старшей возрастной группе Нина Скворцова стала чемпионкой на дистанции 200 метров комплексное плавание, а также серебряным призёром на дистанциях 50 и 100 метров брасс.
- А Анастасия Денисенко стала чемпионкой на дистанциях 50 метров на спине и 100 метров комплексное плавание, а также серебряным призёром на дистанции 50 метров баттерфляй,- добавили в министерстве.
ИСТОЧНИК KP.RU