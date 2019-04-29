2019-04-29T12:23:25+03:00
Политика

Украинские боевики убили своего же и объявили его самоубийцей

Военнослужащий защищал от хищения армейское имущество
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Гуманизм демонстрируют даже к своим. Фото: .politnavigator.netГуманизм демонстрируют даже к своим. Фото: .politnavigator.net
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Сначала объявляют, что дончане обстреляли себя сами, затем убивают своих же и выдают это за суицид. Военнослужащий ВСУ, погибший при защите армейского имущества, был представлен командованием высшему начальству как суицидник.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

В частности, он отметил, что в украинских вооруженных формированиях отмечается рост преступлений. В рейтинге неудовлетворительного состояния дисциплины уверенно лидирует 35-я бригада морской пехоты.

-В 18 батальоне 35-й бригады недалеко от населённого пункта Богдановка произошло очередное преступление, которое командование бригады пытается скрыть. Военнослужащий этого батальона матрос Зайцев, находившийся на охране бронетехники, спрятанной в лесополосе, попытался пресечь попытку хищения топлива своими сослуживцами. Два неустановленных грабителя оказали ему сопротивление и выстрелили в Зайцева из его же автомата, сымитировав суицид, – рассказал Безсонов.

Он также добавил, что в ходе проведенного расследования командир бригады Палас выявил истинные причины произошедшего, однако предпочел скрыть их от вышестоящего командования.

-Защищавшего военное имущество ценой собственной жизни Зайцева командование 35-й бригады подало как самоубийцу, – сообщил представитель оборонного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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