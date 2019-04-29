Командир спецназа: дончан ждут еще приятные сюрпризы от РФ

СЕГОДНЯ 11:20 2019-04-29T11:20:45+03:00

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Знаменитый командир спецназа ДНР Ольxoн рассказал об имеющейся у него информации o подготовке нового приятного сюрприза для жителей Донбасса, который одновременно станет неприятным для Украины. Напомним, что спецгруппа Ольхона освободила и несколько дней удерживала населенный пункт Логвиново во время Дебальцевской наступательной операции.

-Немного инсайда…Готовится ещё один „подарок“ в виде Указа Президента РФ на май месяц, который тоже поможет очень и очень многим решить свои проблемы и начать жить по-новому. И который порвёт ещё раз очень даже не слабо крепкие украинские „пердаки“.

Пока заранее просто советую всем, кто вчера расстроился из-за Указа Президента РФ, купить новые панталоны на всякий случай, так как то, что постоянно вы озвучиваете в своих блогах, твитах и прочих „тырнет-высерах“, оставит вас окончательно и „остаточно“ без штанов! — с иронией написал Ольxoн.

ИСТОЧНИК KP.RU