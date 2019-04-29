2019-04-29T10:21:55+03:00
Политика

Тука считает подлостью со стороны России защиту интересов дончан

Шестой год расстреливать мирных граждан всеми видами вооружения он, видимо, подлостью не считает
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Украинские политики в растерянности. Фото: novorosinform.orgУкраинские политики в растерянности. Фото: novorosinform.org
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Россия в три этапа будет раздавать гражданство жителям ДНР и ЛНР. Такое заявление сделал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Тука в эфире oboz.tv.

По его словам, списки якобы были составлены не менее трех месяцев назад. В первой волне претендентов на гражданство РФ должны быть военнослужащие, которые входят в состав первого и второго армейских корпусов ЛДНР. Во второй волне паспорта России дадут местным чиновникам, и, наконец, другим желающим.

-Надо понимать, в чем заключается подлость этого шага. Россия внесла изменения в собственное законодательство. Она действует исключительно в рамках своего суверенитета, будто не нарушает никаких международных соглашений и договоренностей. То, что это не соответствует духу Минских договоренностей — это политическая оценка, а с юридической точки зрения очень трудно привлечь к конкретной ответственности, — заявил Тука и припугнул РФ новым витком санкций.

Он считает, что Россия хочет получить дополнительную возможность открыто использовать свои вооруженные силы на Донбассе под предлогом «защиты граждан РФ». То ли дело ограничивать мирных граждан в конституционных правах, лишать пенсий и шестой год нещадно обстреливать их.

ИСТОЧНИК KP.RU

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