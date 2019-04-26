2019-04-26T21:20:52+03:00
Политика

Вместо пасхального перемирия: по Донецкой фильтровальной станции ВСУ выпустили 35 мин

А еще сегодня обстреляли Васильевскую насосную станцию вблизи Ясиноватой
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Киевские силовики хотят лишить воды сотни тысяч жителей Донбасса. Фото: facebook.com/pressjfo.newsКиевские силовики хотят лишить воды сотни тысяч жителей Донбасса. Фото: facebook.com/pressjfo.news
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Становится очевидным, что Порошенко и его генералы-сатрапы, которым ничего уже не светит при новом президенте, решили устроить в Донбассе новую бойню. Мало, что в геометрической прогрессии растет интенсивность огня. Так надо жителей Донбасса оставить на Пасху без воды. Причем даже тех, которые проживают на подконтрольной Киеву территории. За то, что голосовали против Порошенко. Именно так можно расценить мощный минометный обстрел Донецкой фильтровальной станции.

- Вооруженные формирования Украины в 18.30 открыли огонь в направлении Ясиноватой. Под обстрел попал район Донецкой фильтровальной станции. ВФУ продолжают вести минометный огонь, персонал находится в укрытии. На данный момент выпущено 35 мин калибром 120 мм. Информация о повреждениях уточняется, — сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

Представительством ДНР в СЦКК запрошены дополнительные гарантии безопасности у украинской стороны в СЦКК для установления устойчивого режима тишины.

А сегодня утром под обстрел украинских силовиков попал район Васильевской насосной станции.

Напомним, что в Минске представители Украины под надуманным предлогом отказались заключить пасхальное перемирие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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