2019-04-27T08:56:06+03:00
Политика

В Донецке на шахте Скочинского ввели в эксплуатацию новую лаву

Новая лава позволит предприятию добывать полтысячи тонн угля в сутки
Екатерина Сорока
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ГП «ДУЭК» - это стабильно работающее предприятие, которое предоставляет социальные гарантии для своих сотрудников. Фото: redsearch.orgГП «ДУЭК» - это стабильно работающее предприятие, которое предоставляет социальные гарантии для своих сотрудников. Фото: redsearch.org
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25 апреля на шахте Скочинского ввели в эксплуатацию новую лаву, которая позволит предприятию добывать в день около полутора тысяч тонн угля на протяжении шести лет. Об этом заявили в пресс-службе министерства угля и энергетики ДНР.

- На шахте имени Скочинского всегда только высококачественный уголь, который особо востребован в Республике, он обеспечивает прочность связки угольщиков, обогатителей, коксохимиков и металлургов ДНР. Наш уголь – это первое звено в этой цепи, он дает работу, рабочие места в этих отраслях, - отметил министр угля и энергетики ДНР Алексей Василенко.

Новая лава является третьим действующим забоем шахты Скичинского с начала года. Что дало возможность для открытия свободных вакансий для работы на предприятии ГП «ДУЭК».

Вместе с тем работа на новой лаве будет проходить в достаточно сложных горно-геологических условиях. Потому как саму лаву зарыли на глубине 1300 метров под землей. Где ежедневно смене шахтеров предстоит добывать от 4750 до 5000 тонн угля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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