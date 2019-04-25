2019-04-25T17:02:12+03:00
Общество

1 мая в Донецке начнет работу детская железная дорога

47-ой сезон откроют в 11.00
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Стоимость билетов от 20 до 60 рублейСтоимость билетов от 20 до 60 рублейФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Новый сезон движения поездов детской железной дороги в и начало летней учебно-производственной практики юных железнодорожников в Донецке стартует 1 мая.

- Торжественная линейка по случаю открытия движения на Малой магистрали начнется в 11:00, после чего в свой первый рейс отправится пассажирский поезд «Донецкие зори» по маршруту: станция Пионерская – станция Шахтерская, - сообщили в руководстве детской ж/д.

Донецкая детская железная дорога будет работать в праздничные и выходные дни с 1 мая по 29 сентября, с 10:30 до 15:30. Перерыв в движении поезда: с 12.30 до 13.30.

В мае пассажирский поезд «Донецкие зори» будет курсировать 1, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 25 и 26 числа.

Время отправления от станции Пионерская: 10.30, 11.15, 12.00, 13.30, 14.15, 15.00. Время в пути – 30 минут.

Стоимость билетов для детей от 2-х до 12-ти лет – 20 рублей до станции. Шахтерская и 40 рублей при поездке в оба конца. Для подростков и взрослых, соответственно, 30 и 60 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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