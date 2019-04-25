Пять лет без света: в Спартаке наконец-то починили линию электроснабжения

СЕГОДНЯ 16:37 2019-04-25T16:37:52+03:00

За все время работы сотрудники СЦКК и группа оперативного реагирования следила за безопасностью ремонтников. Фото: mintek-dnr.ru

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Сотрудники РП «РЭК» починили линию электроснабжения населенного пункта Спартак. Украинская сторона во время уничтожила все подстанции поселка. Из-за чего его жители пять лет находились без света. Для того, чтобы восстановить линию энергоснабжения в Спартаке рабочими бригадами был израсходовано почти один километр высоковольтного кабеля. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства угля и энергетики ДНР.

- За годы войны киевские силовики уничтожили все электрохозяйство поселка: подстанцию 110 кВ «Спартак», комплектную трансформаторную подстанцию, десятки опор линий электропередачи, сотни метров проводов разного класса напряжения. Поэтому специалистам РП «РЭК» пришлось строить заново практически всю энергетическую инфраструктуру Спартака. С такой непростой задачей ремонтные бригады предприятия справились за две недели, - говорится в сообщении.

Главной причиной, почему сотрудники РП «РЭК» не могли раньше восстановить электроснабжение в Спартаке, заключается в том, что до этого ремонту предшествовал долгий процесс согласования режима тишины с украинской стороной. Урегулированием данного процесса занимался Совместный центр по контролю и координации.

ИСТОЧНИК KP.RU