Комендантский час в ДНР отменят в ночь с 11 на 12 мая
Действие комендантского часа будет приостановлено в ДНР на период с 23:00 11 мая по 05:00 12 мая.
Об этом говорится в распоряжении Главы ДНР Дениса Пушилина, опубликованном на официальном сайте руководителя Республики.
- Приостановить действие режима комендантского часа на территории Донецкой Народной Республики с 23:00 11 мая 2019 года по 05:00 12 мая 2019 года. Министру внутренних дел ДНР Дикому Алексею Александровичу организовать усиленное патрулирование на территории ДНР, — отмечается в тексте документа.
11 мая ЛНР и ДНР отметят 5-летие своего создания. В этот день тысячи дончан пришли на избирательные участки в своих городах, не побоявшись мести националистов, и проголосовали на создание Донецкой и Луганской Народных Республик. Становление республик происходило в условиях войны, непрекращающихся обстрелов и блокады городов Донбасса, но дончане не отступили от своего выбора.
ИСТОЧНИК KP.RU