Комендантский час в ДНР отменят в ночь с 11 на 12 мая

24 Апр 21:59 2019-04-24T22:08:01+03:00

А дончане ждут, когда комендантский час отменят совсем. Фото: Евгении Карпачевой

В этом году республики Донбасса отмечают 5-летие с дня их создания

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Действие комендантского часа будет приостановлено в ДНР на период с 23:00 11 мая по 05:00 12 мая.

Об этом говорится в распоряжении Главы ДНР Дениса Пушилина, опубликованном на официальном сайте руководителя Республики.

- Приостановить действие режима комендантского часа на территории Донецкой Народной Республики с 23:00 11 мая 2019 года по 05:00 12 мая 2019 года. Министру внутренних дел ДНР Дикому Алексею Александровичу организовать усиленное патрулирование на территории ДНР, — отмечается в тексте документа.

11 мая ЛНР и ДНР отметят 5-летие своего создания. В этот день тысячи дончан пришли на избирательные участки в своих городах, не побоявшись мести националистов, и проголосовали на создание Донецкой и Луганской Народных Республик. Становление республик происходило в условиях войны, непрекращающихся обстрелов и блокады городов Донбасса, но дончане не отступили от своего выбора.

ИСТОЧНИК KP.RU