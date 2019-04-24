2019-04-24T22:08:01+03:00
Политика

Комендантский час в ДНР отменят в ночь с 11 на 12 мая

В этом году республики Донбасса отмечают 5-летие с дня их создания
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
А дончане ждут, когда комендантский час отменят совсем. Фото: Евгении КарпачевойА дончане ждут, когда комендантский час отменят совсем. Фото: Евгении Карпачевой
Изменить размер текста:

Действие комендантского часа будет приостановлено в ДНР на период с 23:00 11 мая по 05:00 12 мая.

Об этом говорится в распоряжении Главы ДНР Дениса Пушилина, опубликованном на официальном сайте руководителя Республики.

- Приостановить действие режима комендантского часа на территории Донецкой Народной Республики с 23:00 11 мая 2019 года по 05:00 12 мая 2019 года. Министру внутренних дел ДНР Дикому Алексею Александровичу организовать усиленное патрулирование на территории ДНР, — отмечается в тексте документа.

11 мая ЛНР и ДНР отметят 5-летие своего создания. В этот день тысячи дончан пришли на избирательные участки в своих городах, не побоявшись мести националистов, и проголосовали на создание Донецкой и Луганской Народных Республик. Становление республик происходило в условиях войны, непрекращающихся обстрелов и блокады городов Донбасса, но дончане не отступили от своего выбора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Цена российского паспорта для жителей ДНР и ЛНР: "И не знали, какой кровью мы оплатим паспорта"
МИД Украины уже призывает дончан не принимать паспорта РФ
Денис Пушилин прокомментировал указ Владимира Путина об упрощенной процедуре получения гражданства России: «Благодарю за такое важное для наших граждан решение»
Донецкий политолог Кузьменко об Указе Путина по получению жителями ДНР и ЛНР упрощенного гражданства РФ: Донбасс не слили, как мечтали в незалежной
Стало известно, где будет находиться первый пункт выдачи российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Дождались. Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства жителями ДНР и ЛНР
Завтра открывается новая лава на шахте Скочинского: запас угля в ней более 800 тысяч тонн
Обстрелы ДНР: на территорию Республики легло почти 100 боеприпасов со стороны Украины
В Горловке женщина въехала в подъезд пятиэтажки, в результате плита упала на ее автомобиль
Пасха 2019 в Донецке: что ждет дончан на празднике в столице ДНР
"Самым умным" стал студент медицинского университета Донецка
Обстрелы Докучаевска: жилой дом и два автомобиля попали под минометный обстрел украинских боевиков
Донецкому краеведческому музею подарили уникальные книги 1880 года