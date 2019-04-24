Цена российского паспорта для жителей ДНР и ЛНР: "И не знали, какой кровью мы оплатим паспорта"

СЕГОДНЯ 19:48 2019-04-24T19:48:22+03:00

Известный донецкий поэт Владимир Скобцов написал стих сразу после опубликования Указа по получению жителями ДНР и ЛНР упрощенного гражданства РФ. ФОТО: Архив Владимира Скобцова

Известный донецкий поэт Владимир Скобцов написал стих сразу после опубликования Указа по получению жителями ДНР и ЛНР упрощенного гражданства РФ

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Сразу же после опубликования Указа Владимира Путина по поводу упрощенного гражданства для жителей ДНР и ЛНР, "Комсомолка" обратилась к известным спикерам Республики за комментариями.

Поэт и общественный деятель Владимир Скобцов, сразу же отреагировал строками, которые написал моментально после такого долгожданного известия.

- Вот мой стих-комментарий, - сказал Скобцов.

"Комсомолка" публикует эти строки первой.

ДОРОГА ДОМОЙ

Над майданом месяц ясный,

иль в чистилище дыра,

петухи кричат напрасно,

век им не видать утра.

К дому долгая дорога

сквозь столетие и вот

мы у отчего порога,

что ж никто не признаёт?

Каменюками гостинцы

из-за пазухи достав,

потянулись украинцы

вслед за нами неспроста.

И не внемля их злословью,

мы не знали ни черта,

и не знали, какой кровью

мы оплатим паспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU