Цена российского паспорта для жителей ДНР и ЛНР: "И не знали, какой кровью мы оплатим паспорта"
Сразу же после опубликования Указа Владимира Путина по поводу упрощенного гражданства для жителей ДНР и ЛНР, "Комсомолка" обратилась к известным спикерам Республики за комментариями.
Поэт и общественный деятель Владимир Скобцов, сразу же отреагировал строками, которые написал моментально после такого долгожданного известия.
- Вот мой стих-комментарий, - сказал Скобцов.
"Комсомолка" публикует эти строки первой.
ДОРОГА ДОМОЙ
Над майданом месяц ясный,
иль в чистилище дыра,
петухи кричат напрасно,
век им не видать утра.
К дому долгая дорога
сквозь столетие и вот
мы у отчего порога,
что ж никто не признаёт?
Каменюками гостинцы
из-за пазухи достав,
потянулись украинцы
вслед за нами неспроста.
И не внемля их злословью,
мы не знали ни черта,
и не знали, какой кровью
мы оплатим паспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU