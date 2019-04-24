2019-04-24T14:53:42+03:00
Экономика

Завтра открывается новая лава на шахте Скочинского: запас угля в ней более 800 тысяч тонн

Лава станет третьим по счету действующим очистным забоем на Скочинского и шестой запущенной в работу в ДНР в 2019 году
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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На шахте трудится около 2500 человек. Фото: ДАННа шахте трудится около 2500 человек. Фото: ДАН
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Горняки шахты им. А.А. Скочинского государственного предприятия «Донецкая угольная энергетическая компания» подготовили новую лаву с запасом более 800 тысяч тонн угля, ввод в эксплуатацию запланирован на 25 апреля.

- Завтра, 25 апреля, в обособленном подразделении «Шахта им. А.А. Скочинского» ГП «Донецкая угольная энергетическая компания» состоится ввод в эксплуатацию шестой западной лавы западной панели пласта h61. Длина нового очистного забоя – 226 метров, запасы оцениваются в 815 тысяч тонн угля, — сообщают в в министерстве угля и энергетики ДНР.

Шахта им. А.А. Скочинского введена в эксплуатацию в 1975 году. Предприятие добывает высококачественный коксующийся уголь марок «Ж» и «К». За годы работы горняки шахты выдали на-гора порядка 30 миллионов тонн «черного золота», пройдено 226 километров горных выработок. Максимальная глубина ведения горных работ – 1350 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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