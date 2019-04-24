В Горловке женщина въехала в подъезд пятиэтажки, в результате плита упала на ее автомобиль

СЕГОДНЯ 13:06 2019-04-24T13:06:48+03:00

Женщина врезалась в плиту у подъезда. Фото: iStock/Global Images Ukraine

Сама виновница не пострадала, а вот автомобиль извлекали лебедкой

Изменить размер текста: A A

В Горловке произошло ДТП, в результате которого оказался заблокирован вход в подъезд. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает пресс-центр МЧС ДНР.

Как утверждают в МЧС, авария произошла в Центрально-Городском районе Горловки, по пр. Победы.

- 5-этажный дом, вход в 4-й подъезд – ДТП. Водитель автомобиля "ВАЗ-2107" совершила столкновение с плитой на входе в подъезд дома, в результате чего плита упала на автомобиль, повредила газовую трубу. Вход в подъезд оказался заблокированным, – уверяют в МЧС.

- Спасатели ГПСО Горловки гидравлическим инструментом подняли плиту, лебедкой извлекли деформированный автомобиль, гидравлическим инструментом пережали поврежденную газовую трубу, срезали деформированную часть плиты, обеспечив вход в подъезд, – добавляют в пресс-центре.

Ранее, 21 апреля, в селе Безыменное Новоазовского района водитель автомобиля «ВАЗ-2104», будучи пьяным, выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на стоящую на остановке общественного транспорта женщину. Женщина была травмирована.

ИСТОЧНИК KP.RU