Пасха 2019 в Донецке: что ждет дончан на празднике в столице ДНР

СЕГОДНЯ 11:59 2019-04-24T11:59:41+03:00

Изменить размер текста: A A

28 апреля с 12:00 до 17:00 в Парке культуры и отдыха им. А.С. Щербакова каждый житель и гость столицы ДНР сможет окунуться в светлый и добрый мир пасхальных празднеств, сообщает официальный сайт города.

На главной сцене парка состоится традиционный праздничный концерт «Пасха – светлая! Пасха – красная!» с участием творческих коллективов учреждений культуры города. Под заводные песни и танцы гости праздника смогут посетить множество локаций, которые станут отличным местом для прогулки и необычного праздничного селфи.

Перед каскадным фонтаном будут установлены декоративные «Пасхальные кролики» и «Пасхальные яйца», оформленные учащимися школ эстетического воспитания города Донецка.

За главной сценой парка будет располагаться самый яркий и солнечный арт-объект – «Пасхальные деревья», оформленные пасхальными яйцами, изготовленными учащимися муниципальных образовательных учреждений города.

На танцевальной площадке «Вечерние ритмы» состоится конкурсно-развлекательная программа для детей «Весенние забавы». Самые активные малыши смогут получить призы.

Не обойдётся праздник без традиционной пасхальной ярмарки: изделия из стекла, народных промыслов, медовые пряники, сувенирная атрибутика, творческие мастерские по изготовлению открыток в технике «скрапбукинг» будут радовать гостей праздника на протяжении всего дня.

Кульминацией праздника станет обряд освящения куличей, после которого каждый сможет угоститься бесплатным ароматным чаем и попробовать пасхальные куличи.

Кроме того, в рамках проведения концертной программы состоится торжественное награждение победителей конкурсов в локациях «Пасхальные деревья» и «Пасхальные яйца».

Специальным гостем мероприятия выступит шоу-группа «Два с половиной кума» Донецкой государственной академической филармонии.

ИСТОЧНИК KP.RU